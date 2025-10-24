Любые факты нарушений незамедлительно поступают в распоряжение сотрудников КГИОП и правоохранительных структур.

В Петербурге используется новаторский метод защиты объектов культурного наследия, внедривший систему интеллектуального мониторинга. На улицах исторического центра города устанавливаются специальные комплексы, оснащённые камерами видеонаблюдения с функцией искусственного интеллекта и системами голосового оповещения. Проект разработан совместными усилиями Комитета по информатизации и связи и КГИОП, пишет "Петербургский дневник".

Первым этапом внедрения инновационного подхода стало оборудование специальными устройствами значимых памятников: монумента маршалу Георгию Жукову, скульптуры "Медный всадник" и композиции "Львы" на набережной реки Невы. Уникальность данной технологии состоит в способности фиксировать возможные случаи актов вандализма в режиме реального времени. Наряду с видеоконтролем памятник Жукова оборудован аудиосистемами, предупреждающими прохожих о запрете совершения противоправных деяний.

Любые факты нарушений незамедлительно поступают в распоряжение сотрудников КГИОП и правоохранительных структур. В настоящее время готовится соглашение о взаимодействии ведомств, что обеспечит быструю реакцию на любую попытку порчи объектов культурного наследия.

Председатель Комитета по информатизации и связи Петербурга Юлия Смирнова подчеркнула, что внедрение современных технологий позволяет эффективно контролировать сохранность уникальных исторических артефактов удаленно. Планируется дальнейшее распространение данной системы на все важные культурные объекты северной столицы после завершения испытаний.

