Санаторий с бассейном и СПА в стиле яхтенных палуб построят в Солнечном

Архитекторы разработали проект с волнообразными фасадами, вдохновленными побережьем Финского залива.

В поселке Солнечное на Приморском шоссе появится новый санаторный комплекс, архитектурно-градостроительный облик которого согласован городским комитетом по градостроительству и архитектуре. Как сообщает пресс-служба ведомства, проект включает медицинский корпус с СПА-комплексом, спальные блоки, здание со столовой, спортивным залом и бассейном, а также четырехуровневую парковку.

В концептуальном решении фасадов спальных корпусов отражены природные особенности территории — побережье Финского залива с волнообразными рисунками на песке, образ Ладожских шхер и характерные обводы яхтенных палуб. Проект разработан архитектурным бюро "А.Лен" по заказу ООО "СЗ "Ривьера Парк"" для участка площадью около 9 тыс. м² на Приморском шоссе, 381.

При реализации проекта сохранят историческую аллею и существующий въезд с Приморского шоссе, благоустроят газоны и высадят низкорослый кустарник вдоль пешеходных дорожек. Ранее, в апреле, градсовет Петербурга обсуждал вопросы сохранения сосен на участке и обеспеченности проекта парковками. Это уже второй проект санаторного комплекса в Солнечном, разработанный бюро "А.Лен" — в сентябре был одобрен облик комплекса на Лесной улице на территории недостроенного пионерлагеря "Красный Выборжец".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Шушарах откроется новый детский сад на 440 мест с бассейном.

Фото: Telegram / Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга