В Шушарах откроется новый детский сад на 440 мест с бассейном

Правительство Петербурга выкупает у инвестора здание.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о приобретении в государственную собственность нового здания детского сада на 440 мест в поселке Шушары. Как сообщает пресс-служба Смольного, объект общей площадью свыше 10 200 квадратных метров, расположенный на Валдайской улице, будет передан детскому саду №54 Пушкинского района и оснащен бассейном.

У инвестора выкупается вновь построенное здание детского сада на 440 мест с бассейном. Общая площадь объекта – свыше 10200 квадратных метров, отмечается в документе. Приобретение социального объекта связано с активным жилищным строительством в Шушарах и необходимостью обеспечения растущего населения поселка современной инфраструктурой.

В новых жилых кварталах Шушар жилье по городским социальным программам получают многодетные семьи и другие льготные категории граждан. Открытие детского сада-новостройки позволит решить проблему очередности в дошкольные учреждения в одном из самых быстрорастущих районов Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красносельском районе достроили современный детсад с бассейном на 220 человек.

Фото: Piter.TV