В Красносельском районе достроили современный детсад с бассейном на 220 человек

На улице Ивана Куликова, 13 в Красносельском районе начал работу новый детский сад. В нём смогут заниматься 220 малышей в возрасте от полутора до семи лет. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание рассчитано на 12 групп и оборудовано всем необходимым для развития детей. Помимо игровых и спальных комнат, здесь есть музыкальный и спортивный залы, кружковые кабинеты и бассейн. Во дворе установлены современные площадки с горками, качелями и песочницами. Отдельной особенностью стала метеоплощадка, где дети будут наблюдать за погодой и природными процессами.

Новый садик построен компанией SetlGroup в рамках соглашения с городом. В жилом комплексе "Солнечный город. Резиденции" уже работают школа на 1375 учеников и детсад на 250 мест. Всего в районе застройщик возвел 13 социальных объектов, включая девять садов и четыре школы.

Также в Красном Селе достроили школу и детский сад в одном комплексе.

Фото: портал "Строительный Петербург"