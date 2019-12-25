В Красном Селе достроили школу и детский сад в одном комплексе

Учиться здесь смогут 100 школьников и 90 детсадовцев.

В Красном Селе появился новый образовательный центр, рассчитанный на 190 детей. Он расположен на улице Лермонтова, 28, корпус 2, строение 1, в жилом комплексе "Новикола". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В здании площадью более 5 тысяч квадратных метров разместились начальная школа и детский сад. Учиться здесь смогут 100 школьников — для них предусмотрено 8 классов по 13 человек. Для малышей открыты 4 группы на 90 мест.

Комплекс спроектирован как современное образовательное пространство: кабинеты оснащены новой мебелью и техникой, есть отдельные залы для занятий музыкой и физкультурой. Во дворе обустроены спортивные и игровые зоны, площадка для волейбола, беседки, верёвочный и метрологический городок.

Новый центр позволит жителям района решать сразу две задачи — дети смогут посещать детсад и начальную школу недалеко от дома.

Фото: портал "Строительный Петербург"