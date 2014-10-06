  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская прокуратура потребовала обустроить пешеходные переходы на Колокольной
Сегодня, 9:25
88
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура потребовала обустроить пешеходные переходы на Колокольной

0 0

Из-за нехватки переходов пешеходы часто передвигаются по проезжей части в неположенном месте.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что на Колокольной улице пешеходные переходы имеются только по концам дороги, сообщили 23 сентября в надзорном ведомстве. 

Из-за нехватки переходов пешеходы часто передвигаются по проезжей части в неположенном месте, а это может стать причиной ДТП. Прокурор потребовал от ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" обустроить дополнительные пешеходные переходы. В настоящее время устранение нарушений контролируется.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура следит за соблюдением прав граждан после массовых отключений электроэнергии в четырех районах Ленобласти. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: колокольная улица, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии