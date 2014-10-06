Петербургская прокуратура потребовала обустроить пешеходные переходы на Колокольной

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что на Колокольной улице пешеходные переходы имеются только по концам дороги, сообщили 23 сентября в надзорном ведомстве.
Из-за нехватки переходов пешеходы часто передвигаются по проезжей части в неположенном месте, а это может стать причиной ДТП. Прокурор потребовал от ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" обустроить дополнительные пешеходные переходы. В настоящее время устранение нарушений контролируется.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
