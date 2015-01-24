Прокуратура следит за соблюдением прав граждан после массовых отключений электроэнергии в четырех районах Ленобласти

Электричество уже восстановлено в населённых пунктах Гатчинского, Тихвинского и Приозерского районов.

Неблагоприятная погода и сильные порывы ветра привели к отключению электроэнергии сразу в четырёх районах Ленинградской области: Выборгском, Приозерском, Тихвинском и Гатчинском.

Прокуратура Ленинградской области поручила региональным представителям проконтролировать ситуацию, процесс восстановления энергоснабжения и соблюдение прав граждан, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Электричество уже восстановлено в населённых пунктах Гатчинского, Тихвинского и Приозерского районов, однако работы продолжаются в Выборгском районе, где пока остаются без света около 800 человек.

Фото: Pxhere