Прокуратура следит за соблюдением прав граждан после массовых отключений электроэнергии в четырех районах Ленобласти
Сегодня, 8:18
Электричество уже восстановлено в населённых пунктах Гатчинского, Тихвинского и Приозерского районов.

Неблагоприятная погода и сильные порывы ветра привели к отключению электроэнергии сразу в четырёх районах Ленинградской области: Выборгском, Приозерском, Тихвинском и Гатчинском. 

Прокуратура Ленинградской области поручила региональным представителям проконтролировать ситуацию, процесс восстановления энергоснабжения и соблюдение прав граждан, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Электричество уже восстановлено в населённых пунктах Гатчинского, Тихвинского и Приозерского районов, однако работы продолжаются в Выборгском районе, где пока остаются без света около 800 человек.

Ранее мы сообщили о том, что протапливание в соцучреждениях Ленобласти начнется со следующей недели.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

