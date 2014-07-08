Протапливание в соцучреждениях Ленобласти начнется со следующей недели

Дополнительно сформированы специальные ремонтные бригады — их насчитывается 676 единиц, готовых незамедлительно ликвидировать возможные сбои и аварии.

Начиная со следующей недели, социальные учреждения Ленинградской области перейдут на отопительный режим. Такое заявление сделал глава комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Сергей Морозов.

По словам руководителя, Ленинградская область технически готова к началу зимы: в исправном состоянии находятся около 2,5 тыс. километров теплосетей и 725 котельных.

Фото: Правительство Ленобласти