Протапливание в соцучреждениях Ленобласти начнется со следующей недели

Начиная со следующей недели, социальные учреждения Ленинградской области перейдут на отопительный режим. Такое заявление сделал глава комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Сергей Морозов.
По словам руководителя, Ленинградская область технически готова к началу зимы: в исправном состоянии находятся около 2,5 тыс. километров теплосетей и 725 котельных.
Дополнительно сформированы специальные ремонтные бригады — их насчитывается 676 единиц, готовых незамедлительно ликвидировать возможные сбои и аварии.
Фото: Правительство Ленобласти
