  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Протапливание в соцучреждениях Ленобласти начнется со следующей недели
Сегодня, 16:52
101
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Протапливание в соцучреждениях Ленобласти начнется со следующей недели

0 0

Дополнительно сформированы специальные ремонтные бригады — их насчитывается 676 единиц, готовых незамедлительно ликвидировать возможные сбои и аварии.

Начиная со следующей недели, социальные учреждения Ленинградской области перейдут на отопительный режим. Такое заявление сделал глава комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Сергей Морозов.

По словам руководителя, Ленинградская область технически готова к началу зимы: в исправном состоянии находятся около 2,5 тыс. километров теплосетей и 725 котельных. 

Дополнительно сформированы специальные ремонтные бригады — их насчитывается 676 единиц, готовых незамедлительно ликвидировать возможные сбои и аварии.

Ранее мы сообщили о том, что профилактическое мероприятие "Грузовик" проходит в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: ленобласть, отопительный сезон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии