Профилактическое мероприятие "Грузовик" проходит в Ленобласти

С 22 по 26 сентября на территории Ленинградской области проходит профилактическое мероприятие "Грузовик", направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием грузовиков и предотвращение нарушений Правил дорожного движения РФ водителями большегрузных машин.
Сотрудники Госавтоинспекции сосредоточат усилия на выявлении и устранении нарушений, совершаемых водителями грузового автотранспорта и ответственными лицами коммерческих структур, связанных с соблюдением законодательных норм, регулирующих безопасность дорожного движения.
Фото: Telegram / Госавтоинспекция СПб и ЛО
