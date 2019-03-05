Профилактическое мероприятие "Грузовик" проходит в Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции сосредоточат усилия на выявлении и устранении нарушений, совершаемых водителями грузового автотранспорта.

С 22 по 26 сентября на территории Ленинградской области проходит профилактическое мероприятие "Грузовик", направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием грузовиков и предотвращение нарушений Правил дорожного движения РФ водителями большегрузных машин.

Сотрудники Госавтоинспекции сосредоточат усилия на выявлении и устранении нарушений, совершаемых водителями грузового автотранспорта и ответственными лицами коммерческих структур, связанных с соблюдением законодательных норм, регулирующих безопасность дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 60 льготных операций по стерилизации животных провели в Ленобласти за год.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция СПб и ЛО