Свыше 60 льготных операций по стерилизации животных провели в Ленобласти за год

Специалисты Управления ветеринарии Ленинградской области провели операцию по льготной стерилизации 61 кошки и 3 собак в течение 2025 года. Данная процедура осуществлялась бесплатно для владельцев животных.

Примером успешного прохождения процедуры стали истории кошек Мики и Винтика. Их хозяйка, будучи многодетной матерью, смогла воспользоваться программой льготной стерилизации, представив соответствующие документы. Информация об этом предоставлена пресс-службой Управления ветеринарии Ленинградской области 17 сентября.

Программа льготной стерилизации запущена в регионе с 2025 года. Воспользоваться услугой стерилизации своих питомцев бесплатно могут ветераны боевых действий и члены их семей, инвалиды первой и второй группы, а также многодетные родители.

Чтобы пройти процедуру, животное должно быть официально зарегистрировано в Управлении ветеринарии Ленинградской области и иметь действующий ветеринарный паспорт. Сам владелец обязан подать заявку, представить документ удостоверяющий личность с указанием места проживания в пределах Ленобласти, а также документы, подтверждающие право на получение льготы.

Фото: Управление ветеринарии Ленобласти