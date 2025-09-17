Тяжело раненую енотовидную собаку спасли в Ленобласти

Специалисты центра предприняли срочные меры по очистке раны: около сорока минут ушло на удаление паразитов при помощи медицинских инструментов.

В Гатчинском районе Ленинградской области местные жители обратили внимание на пострадавшего представителя дикой фауны — енотовидную собаку. Спасение животного осуществляли волонтеры организации "Кошкиспас", оперативно доставившие его в реабилитационный центр для диких зверей "Сирин".

Заметив раненого зверя, свидетели события осторожно подошли к нему. Енотовидная собака старалась уползти подальше, отталкиваясь передними лапами, однако угрозы человеку не представляла. Чтобы защитить питомца от возможного стресса, добрые самаритяне накрыли его пластиковым контейнером.

Приехавшие вскоре волонтёры "Кошкиспаса" аккуратно поместили енотовидную собаку в специальную транспортировочную клетку. Уже в пути активисты разглядели в открытой ране следы заражения личинками насекомых, поэтому обработали поражённое место антисептиком.

Спустя пару часов пациент прибыл в специализированный приют "Сирин". Здесь врачи обнаружили глубокую инфицированную рану, заполненную паразитирующими насекомыми. Животному немедленно ввели болеутоляющие и поддерживающие медикаменты.

Специалисты центра предприняли срочные меры по очистке раны: около сорока минут ушло на удаление паразитов при помощи медицинских инструментов. Теперь судьба енотовидной собаки целиком зависит от квалификации врачей и своевременности оказанной помощи. Ежедневно ветеринары заботливо ухаживают за питомцем, контролируют состояние ран и вводят лекарства.

Фото и видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602