  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский бобр съел целое дерево и четыре мешка моркови за время реабилитации
Сегодня, 20:59
129
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский бобр съел целое дерево и четыре мешка моркови за время реабилитации

0 0

Спасенный из бассейна бобр выпущен на волю после реабилитации в Сестрорецке.

Дикое животное, обнаруженное в искусственном водоеме на территории курортной зоны, возвращено в естественную среду обитания. Об этом сообщили представители службы спасения животных "Кошкиспас".

Бобра обнаружили в бассейне дома отдыха в Курортном районе Санкт-Петербурга в июле 2025 года. Животное поступило в центр реабилитации в истощенном состоянии. За время лечения бобр употребил в пищу одно ивовое дерево и четыре мешка моркови, восстановив физическую форму. Специалисты отметили деструктивное поведение животного, выражавшееся в повреждении металлических тазов и попытках разрушения дверных конструкций.

Во вторник, 19 августа, реабилитированное животное транспортировали в клетке к водоему в районе Сестрорецка для выпуска на волю. Во время перевозки бобр продолжал грызть металлические элементы транспортного средства. 

Ранее сообщалось, черный ягуар Ричард получил шар на четвертый день рождения в Ленинградском зоопарке.

Фото: служба спасения животных "Кошкиспас"

Теги: бобер, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии