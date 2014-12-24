Петербургский бобр съел целое дерево и четыре мешка моркови за время реабилитации

Спасенный из бассейна бобр выпущен на волю после реабилитации в Сестрорецке.

Дикое животное, обнаруженное в искусственном водоеме на территории курортной зоны, возвращено в естественную среду обитания. Об этом сообщили представители службы спасения животных "Кошкиспас".

Бобра обнаружили в бассейне дома отдыха в Курортном районе Санкт-Петербурга в июле 2025 года. Животное поступило в центр реабилитации в истощенном состоянии. За время лечения бобр употребил в пищу одно ивовое дерево и четыре мешка моркови, восстановив физическую форму. Специалисты отметили деструктивное поведение животного, выражавшееся в повреждении металлических тазов и попытках разрушения дверных конструкций.

Во вторник, 19 августа, реабилитированное животное транспортировали в клетке к водоему в районе Сестрорецка для выпуска на волю. Во время перевозки бобр продолжал грызть металлические элементы транспортного средства.

Фото: служба спасения животных "Кошкиспас"