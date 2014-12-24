  1. Главная
Черный ягуар Ричард получил шар на четвертый день рождения в Ленинградском зоопарке
Сегодня, 20:47
Сотрудники Лензоопарка подарили хищнику интерактивную игрушку.

Четырехлетний черный ягуар из петербургского зоопарка получил специальный подарок от смотрителей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Ленинградского зоопарка.

Сотрудники зоопарка вручили черному ягуару по кличке Ричард пластиковый шар в честь четвертого дня рождения животного. Хищник первоначально проявил осторожность при знакомстве с новым предметом, но затем начал активное взаимодействие с игрушкой. Животное катало шар по территории вольера и испытывало его на прочность с помощью когтей и зубов.

Данное мероприятие проведено в рамках программы обогащения среды обитания для содержащихся в неволе животных. 

Ранее белая медведица в Ленинградском зоопарке устроила водное шоу на юбилее.

Фото: Ленинградский зоопарк

