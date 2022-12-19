Белая медведица в Ленинградском зоопарке устроила водное шоу на юбилее

Хаарчаана в честь 160 лет зоопарка показала акробатику в бассейне.

В Ленинградском зоопарке 14 августа белая медведица Хаарчаана стала центром внимания, показав зрителям серию эффектных прыжков и переворотов в бассейне в честь 160-летия учреждения.

В день празднования 160-летия Ленинградского зоопарка посетители стали свидетелями необычного представления. Белая медведица Хаарчаана продемонстрировала серию акробатических движений, играя с крупной пластиковой игрушкой. Животное бросало предмет в воду, ныряло за ним, выполняло перевороты под водой и быстро выбиралось на берег.



Кадры выступления были опубликованы 14 августа на официальных ресурсах зоопарка.

Видео: Ленинградский зоопарк