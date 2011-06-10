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Ленинградский зоопарк показал, как проходит тренинг медведицы Хаарчааны

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Тренинг стимулирует умственную и физическую активность.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как проходит тренинг белой медведицы Хаарчааны. 

Для чего нужны такие тренировки? Эти животные обладают высоким уровнем интеллекта, они очень любопытные и нуждаются в постоянной "нагрузке", чтобы избежать скуки. Тренинг стимулирует умственную и физическую активность. 

Белые медведи учатся очень быстро, особенно если команда простая: сесть, встать на задние лапы, дать лапу, показать пасть. Простые команды помогают ежедневно проводить визуальный осмотр физического состояния животного (нет ли повреждений на лапах, состояние ротовой полости и так далее). Но есть и более сложное направление – медицинский тренинг. Он направлен на то, чтобы приучить животное к ветеринарным обследованиям, которые в дальнейшем помогут в плановых мероприятиях, например: вакцинация, забор крови на анализ без обездвиживания и стресса животного. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Хаарчаана успешно осваивает процесс забора крови. Медведица просовывает пятки в специальное отверстие, позволяет сбривать шерсть машинкой, дает ассистенту нащупывать и пережимать вену, а также разрешает имитировать укол. 

Тренинг необходим исключительно для благополучия животного, является добровольным и возможен только при желании животного сотрудничать с тренером! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что двое северных оленят родились в Ленинградском зоопарке. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, хаарчаана
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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