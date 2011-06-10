Ленинградский зоопарк показал, как проходит тренинг медведицы Хаарчааны

Тренинг стимулирует умственную и физическую активность.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как проходит тренинг белой медведицы Хаарчааны.

Для чего нужны такие тренировки? Эти животные обладают высоким уровнем интеллекта, они очень любопытные и нуждаются в постоянной "нагрузке", чтобы избежать скуки. Тренинг стимулирует умственную и физическую активность.

Белые медведи учатся очень быстро, особенно если команда простая: сесть, встать на задние лапы, дать лапу, показать пасть. Простые команды помогают ежедневно проводить визуальный осмотр физического состояния животного (нет ли повреждений на лапах, состояние ротовой полости и так далее). Но есть и более сложное направление – медицинский тренинг. Он направлен на то, чтобы приучить животное к ветеринарным обследованиям, которые в дальнейшем помогут в плановых мероприятиях, например: вакцинация, забор крови на анализ без обездвиживания и стресса животного. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Хаарчаана успешно осваивает процесс забора крови. Медведица просовывает пятки в специальное отверстие, позволяет сбривать шерсть машинкой, дает ассистенту нащупывать и пережимать вену, а также разрешает имитировать укол.

Тренинг необходим исключительно для благополучия животного, является добровольным и возможен только при желании животного сотрудничать с тренером! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка