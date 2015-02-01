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Двое северных оленят родились в Ленинградском зоопарке

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Детеныши встали на ноги через пару часов после рождения.

В Ленинградском зоопарке в Петербурге произошло пополнение: 25 мая и 5 июня две самки северных оленей стали мамами. В вольере теперь бегают два малыша – самка и самец, сообщили в учреждении. 

Детеныши встали на ноги через пару часов после рождения, уже на следующий день они бодро семенили за мамами. Кроме того, почти сразу малыши начинают пробовать растительную пищу. 

Приходите в зоопарк посмотреть на северных оленят! Зарядитесь позитивом и поднимите себе настроением. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке у игрунок родился малыш. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, северные олени
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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