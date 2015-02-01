Двое северных оленят родились в Ленинградском зоопарке

Детеныши встали на ноги через пару часов после рождения.

В Ленинградском зоопарке в Петербурге произошло пополнение: 25 мая и 5 июня две самки северных оленей стали мамами. В вольере теперь бегают два малыша – самка и самец, сообщили в учреждении.

Детеныши встали на ноги через пару часов после рождения, уже на следующий день они бодро семенили за мамами. Кроме того, почти сразу малыши начинают пробовать растительную пищу.

Приходите в зоопарк посмотреть на северных оленят! Зарядитесь позитивом и поднимите себе настроением. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке у игрунок родился малыш.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка