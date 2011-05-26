В Ленинградском зоопарке у игрунок родился малыш

С августа 2024 года у обыкновенных игрунок в Ленинградском зоопарке родились четыре малыша.

В Ленинградском зоопарке 10 июля у пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги родился малыш. Пока кроха самостоятельно не перемещается. Детёныш цепляется за спины родных.

Киперы отмечают, что малыш очень активный и любопытный. Например, во время кормления детёныш умудряется вставать сразу на четыре лапы, сидя верхом на спине у сородича. Это весьма необычно для малыша трёх недель отроду! А на видео он сидит на своей старшей сестре.

С августа 2024 года у обыкновенных игрунок в Ленинградском зоопарке родились четыре малыша.

Ранее Ленинградский зоопарк показал, как капибарам делают маникюр.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка