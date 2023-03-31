Ленинградский зоопарк показал, как капибарам делают маникюр

Водосвинкам делают маникюр и угощают их сочными тыквой, яблоком и овсянкой.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали и рассказали, как капибарам подстригают когти.

Водосвинкам делают маникюр и угощают их сочными тыквой, яблоком и овсянкой. Весь процесс ведет любимый зоолог животных Василиса Глухова с помощью гриндера.

Ранее в учреждении поселилась пара африканских марабу. Годовалые Лаура и Рафаэль прошли карантин, они живут по соседству с японскими журавлями. В целом эти птицы – падальщики, при этом охотятся и на рыб, амфибий и ящериц.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка