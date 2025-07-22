В Ленинградском зоопарке поселилась пара африканских марабу

Годовалые Лаура и Рафаэль прошли карантин, они живут по соседству с японскими журавлями.

В Ленинградский зоопарк привезли пару африканских марабу. Этот вид является одним из самых крупных летающих птиц Африки, сообщили 22 июля в учреждении.

Размах крыльев пернатых может превышать 2,5 метра, рост же достигает до 1,5 метров. В целом марабу – падальщики, при этом охотятся и на рыб, амфибий, ящериц и птенцов других птиц.

Годовалые Лаура и Рафаэль прошли карантин, они живут по соседству с японскими журавлями. Самка любит хулиганить, часто пытаясь схватить клювом заинтересовавший предмет и затянуть его к себе.

Поэтому мы настоятельно не рекомендуем посетителям подходить вплотную к сетке вольера. Африканские марабу могут сильно поранить любопытных гостей зоопарка. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк приглашает отметить День капибары 27 июля.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка