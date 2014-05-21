Ленинградский зоопарк приглашает отметить День капибары 27 июля

Для участников подготовили насыщенную программу развлечений: подвижные игры, тематические мастерские, познавательную экскурсию-квест, научную лекцию, виртуальную викторину и два показательных кормления капибар.

Ленинградский зоопарк приглашает отметить День капибары. Гостей ждут увлекательные мероприятия, посвящённые этим удивительным животным. Посетители узнают много интересного о жизни капибар: почему их зубы постоянно растут, чем они питаются в естественной среде обитания, насколько верны представления о покладистом характере этих грызунов и прочие любопытные факты.

Для участников подготовили насыщенную программу развлечений: подвижные игры, тематические мастерские, познавательную экскурсию-квест, научную лекцию, виртуальную викторину и два показательных кормления капибар.

Основные события праздника распределены следующим образом:

— Беседа с сотрудниками зоопарка, занимающимися уходом за капибарами (у вольеров возле жилища жирафа; мероприятие проходит с 12:00 часов, в дождь отменяется).

— Викторина "Таинственный Пантанал" (зал Лектория; доступна весь день с 12:00 до 16:00).

— Спортивная зона (возле Малого шатра; действует с 12:00 до 16:00, проводится вне зависимости от погодных условий).

— Творческий мастер-класс "Закапибарь зоопарк" (Большой шатёр; открыт весь день с 12:00 до 16:00).

— Интерактивный квест "Следопытство за капибарой" (начало маршрута перед Экзотариумом; стартует каждые полчаса с 12:00 до 16:00).

Показательное кормление капибар состоится дважды:

— 12:30 и 16:00 часа (проходит у загона капибар рядом с вольером жирафа; в непогоду событие переносится).

Все активности проходят бесплатно, кроме самого входа в зоопарк, для которого потребуется купить билет.

Ранее Ленинградский зоопарк показал петербуржцам семейство японских макаков.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка