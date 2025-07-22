Ленинградский зоопарк показал петербуржцам семейство японских макаков

В мае у Мии и Киото родился детеныш, ее назвали Саюри.

В Петербурге Ленинградский зоопарк 14 августа отметит 160-летие. По случаю сотрудники учреждения решили подвести итоги года и поделиться важными событиями.

Начали киперы с трогательных кадров от семейства японских макаков. В мае у Мии и Киото родился детеныш, ее назвали Саюри. Малышка растет активной, любопытной и непоседливой, часто убегает от матери, чтобы понаблюдать за отцом или поизучать декорации.

Мия же внимательно следит за дочерью, а сыновья Акира и Сабуро обычно находятся неподалеку от сестры.

Саюри пока слишком мала для их игр, и в случае форс-мажора родительской оплеухи братьям не избежать. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что зоопарк показал скрытного агути.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка