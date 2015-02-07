Ленинградский зоопарк показал скрытного агути

Зверек редко выходит на открытое пространство, держась ближе к густой растительности.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали оливкового агути Оливера. Также грызунов называют "южноамериканскими золотистыми зайцами" и "горбатыми зайцами".

Агути обитает в лесах Южной Америки и ведет скрытный образ жизни. Зверек редко выходит на открытое пространство, держась ближе к густой растительности. Питается он зелеными частями растений, фруктами, орехами, семенами.

Ранее мы рассказывали о том, что вход в зоопарк подорожает с 19 июля. Взрослые должны будут платить по 800 рублей, а студенты и школьники (дети от 7 до 17 лет) – по 400 рублей.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка