Вход в Ленинградский зоопарк подорожает с 19 июля

Взрослые должны будут платить по 800 рублей, а студенты и школьники (дети от 7 до 17 лет) – по 400 рублей.

С 19 июля изменяется стоимость входных билетов в Ленинградский зоопарк для некоторых категорий посетителей. Об этом рассказали в учреждении.

Так, с субботы взрослые должны будут платить по 800 рублей, а студенты и школьники (дети от 7 до 17 лет) – по 400 рублей. Цены для остальных остаются без изменений.

Средства, полученные от продажи билетов, используют для улучшения условий содержания животных и развития зоопарка.

Ранее мы сообщили о том, что стала известна программа Летнего читального зала в Ленинградском зоопарке.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка