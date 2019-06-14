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Вход в Ленинградский зоопарк подорожает с 19 июля
Сегодня, 12:03
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Вход в Ленинградский зоопарк подорожает с 19 июля

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Взрослые должны будут платить по 800 рублей, а студенты и школьники (дети от 7 до 17 лет) – по 400 рублей.

С 19 июля изменяется стоимость входных билетов в Ленинградский зоопарк для некоторых категорий посетителей. Об этом рассказали в учреждении. 

Так, с субботы взрослые должны будут платить по 800 рублей, а студенты и школьники (дети от 7 до 17 лет) – по 400 рублей. Цены для остальных остаются без изменений. 

Средства, полученные от продажи билетов, используют для улучшения условий содержания животных и развития зоопарка.

Ранее мы сообщили о том, что стала известна программа Летнего читального зала в Ленинградском зоопарке. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, стоимость билетов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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