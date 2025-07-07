Стала известна программа Летнего читального зала в Ленинградском зоопарке

Зоопарк приглашает гостей на увлекательную серию творческих занятий и познавательных мероприятий.

С 8 по 13 июля Ленинградский зоопарк приглашает гостей на увлекательную серию творческих занятий и познавательных мероприятий, подготовленных сотрудниками библиотек Выборгского и Петроградского районов, а также Библиотечного центра общения "Современник". Эта информация опубликована в официальном Telegram-канале зоопарка, пишет "Вечерний Петербург".

Расписание мероприятий:

8 июля

12:00–13:00: мастер-класс "Осторожно, обезьянки!" — создание фигурок обезьянок из бумаги.

13:30–14:30: занятие "Овечки на крылечке" — рукоделие мягких игрушек из помпонов.

15:30–16:30: мастер-класс "Дуэт ква-ква" — создание миниатюрного водоёма с лягушками.

17:00–18:00: творческое занятие "Совы не то, чем кажутся".

9 июля

12:00–15:00: скетчинг-мастерская "Арт-герой: создаем суперзверей" — рисование необычных героев и выставка комиксов.

15:00–18:00: творческий урок "Золотая рыбка" — поделки из цветной бумаги и литературный обзор книг о рыбах.

15:00–18:00: интерактивная программа "Мир удивительных животных" — викторины и книжная экспозиция.

10 июля

12:00–15:00: детская игра "Герои сказок" и тематический библиообзор.

12:00–15:00: творчество "Птички-невелички" — изготовление аппликаций и обсуждение литературы о пернатых друзьях.

12:00–15:00: игровой квест "Животные Ямала" — путешествие в мир северных животных.

15:00–18:00: викторина "О зверятах и не только" — занимательное соревнование с призами и книга-загадка "Животные зоопарка".

15:00–18:00: художественная студия "Бабочка своими руками" — яркие образы волшебных насекомых.

11 июля

12:00–18:00: ремесленный мастер-класс "Открытка-сувенир" — декорирование оригинальной открытки.

12:00–18:00: арт-студия "ЗООпарк" — веселые маски любимых животных.

12 июля

12:00–18:00: креативный мастер-класс "Петербургские ангелы" — символическая фигура хранителей города.

13 июля

12:00–18:00: образовательная игра "Дикие животные мира" — узнайте интересные факты о диких животных планеты.

12:00–18:00: пазлы "Собери животное" — головоломка для малышей.

Все мероприятия состоятся в Малом шатре возле вольера японских макаков. Посещение творческой программы бесплатное, доступ обеспечивается стандартным билетом в зоопарк.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка