Строительную фирму заплатит 10 млн рублей за взятку экс-главе ЦКБ Белоусу

Мировой судья вынес постановление о штрафе в отношении компании "Стрит Профф".

Мировой судья участка № 129 оштрафовал строительную компанию "Стрит Профф" на 10 миллионов рублей по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Об этом 5 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, в период с января по конец марта 2024 года генеральный директор фирмы Евгений Погорельцев через посредника передал взятку в размере 2,8 миллиона рублей теперь уже бывшему главе Центра комплексного благоустройства Андрею Белоусову и его заместителю Игорю Бею. Деньги предназначались за общее покровительство. В частности, подведомственная организация комитета по благоустройству оформила три госконтракта с фирмой на поставку и установку пешеходных ограждений.

Постановление о штрафе мировой судья вынес еще 21 апреля. Защита настаивала на прекращении производства, утверждая, что юрлицо содействовало следствию. Однако суд отклонил доводы, указав, что информация о правонарушении поступила до явки с повинной гендиректора.

Уголовное дело в отношении Белоуса возбудили в конце октября 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере и мошенничестве. Помимо взятки от "Стрит Профф", Белоусу вменяется получение 200 тысяч рублей от сотрудника за попустительство по службе и мошенничество на 139,7 тысячи рублей. Заместителя Бея обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В марте 2025 года Белоуса перевели из-под домашнего ареста в следственный изолятор.

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина прыгал на капоте и крыше машины на Будапештской улице.

Фото: Piter.TV