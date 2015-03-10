Иностранный водитель, которого остановили из-за тонировки, попытался дать взятку в Петербурге

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Об этом рассказали 7 мая в надзорном ведомстве.

В апреле мужчина вел автомобиль с тонированными стеклами. Также сотрудники Госавтоинспекции обнаружили явные неисправности машины, препятствующие ее эксплуатации. Фигурант, не желая быть привлеченным к ответственности по ст. 12.5 КоАП РФ, предложил полицейскому взятку в размере 5 тыс. рублей. О коррупционном предложении правоохранитель сообщил в дежурную часть, и обвиняемого задержали.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

