Сотрудник военкомата Рулько арестован за продажу военных билетов призывникам

Приморский районный суд арестовал сотрудника военного комиссариата Власа Рулько. Он обвиняется в получении восьми взяток и даче взятки должностному лицу. Мера пресечения избрана до 26 июня. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Рулько вместе с бывшим сотрудником военкомата Приозерска и Приозерского района Ленинградской области, депутатом Приозерского городского поселения Михаилом Зеленцовым организовали схему незаконной продажи военных билетов призывникам. Изначально сотрудник военкомата Приморского района предложил продавать документы об освобождении от срочной службы за деньги. Он договорился с Зеленцовым, который вносил ложные сведения в протоколы призывных комиссий о состоянии здоровья граждан. Позже Зеленцов привлек к делу еще одного фигуранта, а тот подключил Рулько.

Следствие полагает, что в период с января 2020 года по декабрь 2022 года Рулько и Зеленцов получили взятки от восьми призывников. Размер вознаграждения составлял от 150 до 325 тысяч рублей. Взамен фигуранты выдавали военные билеты с информацией об освобождении от службы по состоянию здоровья. Рулько задержали 27 апреля, в тот же день ему предъявили обвинение. Свою вину он не признал и просил суд отправить его под домашний арест.

Зеленцов занимал пост военного комиссара Приозерска в течение 15 лет. В сентябре 2025 года он получил должность начальника отделения предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата. Его задержали по делу о получении взяток в феврале 2026 года и арестовали на два месяца.

