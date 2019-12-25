Мужчина с собачкой украл букет из 101 розы в Янино

Ромео дождался, пока продавцы отвлеклись, и спокойно вынес охапку цветов из холодильника.

В магазине на улице Ветряных мельниц в Янино неизвестный мужчина с собакой украл букет из 101 розы. Об этом 78.ru рассказала администратор торговой точки.

По её словам, злоумышленник подгадал момент, когда один продавец отошёл в уборную, а второй разговаривал с клиентом в другом холодильнике. Мужчина спокойно зашёл в холодильную камеру, взял охапку роз и вышел на улицу, где его ждали жена и ребёнок.

Ранее этот покупатель уже приобретал цветы в этом магазине, но сегодня решил не тратиться. Стоимость похищенного букета составляет 17 тысяч рублей. Администратор намерена обращаться в полицию, если в течение трёх дней мужчина не вернёт розы или не оплатит их.

