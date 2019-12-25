Бастрыкин поручил проверить качество стоматологических услуг в Петербурге
Сегодня, 12:31
Женщина обратилась, чтобы исправить прикус, но получила лишь проблемы со здоровьем.

В Следственном комитете России началась проверка по факту оказания некачественных стоматологических услуг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина обратилась в одну из стоматологий Северной столицы, чтобы исправить прикус, но в итоге, по её словам, получила проблемы со здоровьем. Эта история попала в эфир правовой программы на федеральном канале.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского главка доложить о ходе проверки, а также затребовал доклад по доводам, прозвучавшим в телесюжете.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Невском районе автомобиль насмерть сбил женщину на "красный".

Фото: Telegram / Следком

