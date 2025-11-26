В Петербурге провели патриотическую акцию "Огонь памяти"

Частицу Вечного огня доставили к Монументу героическим защитникам Ленинграда с участием ветеранов и представителей городских властей.

Общероссийское общественное движение "Народный фронт за Россию" провело патриотическую акцию "Огонь памяти", приуроченную к годовщине Победы. Её главная задача состояла в том, чтобы передать частицу Вечного огня, одного из ключевых символов скорби по погибшим героям, как можно большему числу ветеранов.

Событие прошло 5 мая в 18:00 на территории музея "Монумент героическим защитникам Ленинграда". Участники возложили цветы и доставили частицу Вечного огня к монументу.

У меня бабушка, мама - они ленинградки, пережили блокаду полностью. Я родилась в Ленинграде, поэтому для меня это все священно. Пришли, почтили память, пообщались с нашими ребятами из СВО. Все очень замечательно. Мне очень понравилось. Виктория Ездакова, участница акции

Для меня это очень важно. Я как блокадница, так что для меня это очень ценно. Мы сюда всегда приходим на День Победы, но на "Огонь памяти" я в первый раз пришла. Мне понравилось. Людмила Терехова, блокадница

В церемонии приняли участие ветераны, представители Правительства и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также волонтёры городских общественных организаций.

Акция "Огонь памяти" — это самое важное мероприятие в нашей стране, потому что "Огонь памяти", это символ неиссякаемой благодарности и гордости нашим героям. Именно этот праздник формирует идеологию сегодняшнего дня для того, чтобы приблизить нашу победу. Ребята сейчас, как и наши герои Великой Отечественной войны, также проявляют силы духа, рискуя своими жизнями каждую секунду. Поэтому скорейшей нам победы, мирного неба над головой и с праздником, наступающим 9 Мая. Я участвую второй год в этой акции. Я считаю, что патриотизм на фоне всех событий, которые происходят сегодня, очень вырос в нашей стране. Как мне кажется, нам нужна сильная Россия. Ирина Ортман, представитель Народного фронта

В 2026 году главный символ Победы был доставлен из Москвы в 5 городов-героев России, ряд других регионов страны и в 11 государств мира. Взятие огня состоялось 5 мая в 09:00 в Александровском саду российской столицы, после чего участники акции развезли его по всем запланированным точкам маршрута.

