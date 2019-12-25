К Дню сотрудника скорой помощи медикам передали 14 автомобилей для работы

В преддверии Дня работника скорой помощи медикам передали 14 спецмашин. Фельдшеров, врачей-анестезиологов-реаниматологов и водителей бригад поздравили представители Народного фронта и Правительства. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Машины на базе "Газелей" специально подготовили для работы в зоне проведения СВО. Автомобили будут использовать для спасения жизней бойцов и оказания неотложных медицинских услуг жителям.

В этих автомобилях есть весь необходимый комплект оборудования, в том числе хирургического, чтобы обеспечить оперативную первую помощь раненым даже в полевых условиях. Антон Алиханов, министр промышленности и торговли России

Завтра, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой помощи. Он официально закреплен в календаре с 2020 года. Праздник посвящен тем, кто первым приходит на выручку в критических ситуациях: фельдшерам, врачам, медсёстрам и водителям реанимобилей. Значение скорой помощи трудно переоценить – её специалисты работают на передовой, где на счету каждая минута.

Именно они стабилизируют состояние пациента при инфарктах, инсультах, ДТП и других экстренных ситуациях, выполняя сложные манипуляции порой в дороге или прямо на улице. Оперативность и слаженность бригады напрямую влияют на "золотой час" – решающее время для спасения жизни.

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ