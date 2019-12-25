Врачи НИИ Джанелидзе удалили пожилой петербурженке разрушенную "кораллом" почку

Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге провели сложную операцию, в ходе которой удалили почку 66-летней пациентке. Причиной хирургического вмешательства стал гигантский "коралловый" камень, который полностью разрушил орган. Женщина поступила в больницу с жалобами на боли в пояснице, однако обследование показало, что почка уже не функционирует.

По данным медиков, коралловидный камень заполнил всю чашечно-лоханочную систему, что соответствует самой тяжелой стадии мочекаменной болезни (классификация К4). Его размер достигал 5 сантиметров, а сама почка сморщилась до 7,5 сантиметра. Нефросцинтиграфия подтвердила, что орган перестал накапливать радиофармпрепарат, что свидетельствовало о полной потере его функции.

Заведующий отделением урологии Алексей Сиваков пояснил, что если бы функция почки была сохранена, врачи попытались бы удалить только сам камень, возможно, в несколько этапов. Однако из-за необратимых изменений единственным выходом стала нефрэктомия.

Дополнительную сложность операции создавало коморбидное ожирение третьей степени у пациентки (индекс массы тела — 42,3). Из-за этого в хирургическом вмешательстве была задействована бригада из трех специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что врачи Елизаветинской больницы спасли пациента с тяжелым пороком сердца.

Фото: НИИ скорой помощи имени Джанелидзе