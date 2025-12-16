Петербург вошёл в тройку направлений для летнего туризма в РФ

Доля бронирований отелей здесь составляет 16,5%, однако спрос на поездки упал на 13% по сравнению с прошлым периодом.

Согласно данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, тройку самых популярных городов для летнего отдыха в России составляют Петербург, Москва и Адлер. Несмотря на общее лидерство, эксперты зафиксировали снижение интереса к Северной столице. Доля бронирований отелей здесь составляет 16,5%, однако спрос на поездки упал на 13% по сравнению с прошлым периодом. Средняя стоимость проживания в Петербурге достигает 11,7 тыс. рублей за ночь.

Вторым по популярности направлением стала Москва с долей бронирований 15,5%. Замыкает топ-3 черноморский курорт Адлер, на который приходится 4,1% от общего числа заказов.

Также в рейтинг попали Казань (доля бронирований 3,1%, средняя цена ночи – 11,3 тыс. рублей), Калининград — доля 2,5%, средняя стоимость размещения – 10,3 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург возглавил рейтинг городов для поездок на июньские выходные.

Фото: Piter.TV