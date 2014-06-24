Россиян предупредили о штрафах за небезопасное крепление гирлянд

Адвокат рассказала о том, как создать новогоднее настроение без нарушений пожарной безопасности.

Размещение новогодних гирлянд подпадает под требования пожарной безопасности, поэтому за нарушение правил размер штрафов для россиян может достигать 15 тысяч рублей, для юридических лиц - 400 тысяч рублей. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала адвокат, эксперт "Народного фронта" Юлия Дубинина. Эксперт пояснила, что под требования также падают любые электросветовые украшения, размещенные на окнах, дверях, балконах, фасадах, в подъездах и на общем имуществе здания. Если жильцы решат использовать несертифицированные гирлянды, прикрепить их на горючие конструкции или перегружают электросеть, то такую деятельность можно считать нарушением.

При поступлении жалобы инспектор вправе провести проверку. Для граждан штраф составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на физлиц-предпринимателей - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей; на юрлиц - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей. Юлия Дубинина, эксперт

Для украшения общественного пространства адвокат призвала использовать сертифицированные гирлянды. В частности, важно не подключать объекты через самодельные удлинители. Дополнительно не стоит выводить проводку гирлянд на общее имущество без разрешения со стороны управляющей компании.

Фото: pxhere.com