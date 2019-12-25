Михаила Боярского оштрафовали в Петербурге за неоплату другого штрафа

Ни размер взысканной суммы, ни причина первоначального взыскания не уточняются.

Суд в Петербурге удвоил сумму штрафа, наложенного ранее на народного артиста РСФСР Михаила Боярского, поскольку тот своевременно не оплатил первоначальный штраф. Об этом стало известно благодаря документам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, судебное постановление о назначении наказания было вынесено окончательно и обжалованию не подлежит, так как артист не стал подавать апелляционную жалобу.

Фото: сайт Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета