Михаил Боярский завершает драматическую карьеру

Михаил Сергеевич добавил, что скоро ему исполнится 76 лет, и он чувствует, что исполнил всё задуманное.

На творческой встрече народного артиста России Михаила Боярского в театре имени Ленсовета актёр неожиданно сообщил зрителям о своём намерении завершить драматическую карьеру. Он пояснил, что работает в искусстве уже более полувека и не понимает, как смог столько успеть. Михаил Сергеевич добавил, что скоро ему исполнится 76 лет, и он чувствует, что исполнил всё задуманное. Он сравнил себя с актрисой Алисой Фрейндлих, которая также завершила сценическую деятельность, добавив, что ориентируется на неё. Об этом сообщил корреспондент издания "КП-Петербург".

Зрители попытались убедить актера остаться, говоря, что он выглядит молодым и полным сил, но Боярский остался непреклонен. Он пошутил, сравнивая профессию актёра со спортом, утверждая, что нельзя превзойти собственные рекорды.

Артист уточнил, что вряд ли сможет заняться преподавательской деятельностью, но открыт для общественной работы, например, участия в акциях футбольной команды "Зенит". Важно отметить, что объявление Боярского о завершении карьеры не означает полного ухода со сцены: в недавнем спектакле "Театральный роман" по мотивам произведения Булгакова он сыграл небольшую роль, отсыляющую к образу образ Иосифа Сталина, а также появляется в качестве гостя в спектакле "Ромео и Джульетта".

Стоит упомянуть, что за последние годы зритель увидел немало фильмов с участием Михаила Боярского, включая возвращение к роли Шевалье де Брильи в фильме "Гардемарины 1787" и озвучивание персонажей в мультфильме "Иван Царевич". Впереди зрителей ждёт премьера фильма "День отца", съёмки которого завершены, но дата премьеры пока не анонсирована.

Ранее мы сообщили о том, что у Ивана Краско не осталось недвижимости и ценностей кроме земли в деревне.

Фото: сайт Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета