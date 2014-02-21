У Ивана Краско не осталось недвижимости и ценностей кроме земли в деревне

Наследство получат дети.

Народный артист России Иван Краско не оставил значительного имущества. Об этом 1 октября сообщает "КП-Петербург".

По словам бывшей супруги актера Натальи Вяль, квартира на набережной Фонтанки оформлена на неё и их сыновей. Дача в Ленинградской области ранее была передана дочери Юлии. Единственным объектом, который числился за Краско, оставался участок земли в деревне Вартемяги.

За последние годы жизни за артистом ухаживала сиделка Дарья. Она отметила, что не претендовала на наследство и сохранила лишь личные вещи актера — его очки, шарф и фотографии.

Иван Краско скончался в августе 2025 года после продолжительной болезни. У него четверо официальных супруг и пятеро детей, среди которых известный актер Андрей Краско, ушедший из жизни в 2006 году.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Краско, которая младше его на 60 лет, не пришла на похороны.

Фото: кадр из фильма "Красные пчелы" (1972)