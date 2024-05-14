Скончался народный артист России Иван Краско

В начале августа Ивана Ивановича госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

Легендарный актер театра и кино, известный по фильмам "Сын полка", "Принц и нищий" и "Тарас Бульба", ушел из жизни в возрасте 94 лет. Причина — осложнения на фоне четвёртого инсульта и последствия онкологии желудочно-кишечного тракта. О смерти народного артиста сообщил депутат петербургского ЗакСа и режиссер Александр Ржаненков:

"Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения"

Иван Краско оставил после себя богатое творческое наследие — более 100 разноплановых ролей в кино и театре, а также звание народного артиста РФ, которое он первым получил после распада Советского Союза.

Интересно, что мир мог никогда не узнать о таланте Краско — его творческий путь начался далеко не сразу. После школы он поступил в военно-морское училище, но быстро понял, что военная карьера не для него. Затем была попытка получить гуманитарное образование на филологическом факультете, где он проучился два года. И только в 31 год Иван Краско нашел свое истинное призвание, окончив театральный институт и дебютировав в кино.

Его персонажи — от благородных героев классических произведений до ярких характерных ролей — навсегда останутся в истории российского кинематографа. Светлая память великому артисту.

Фото: kino-teatr.ru