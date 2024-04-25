Ушел из жизни бывший вице-губернатор Петербурга Валентин Меттус

Не стало легендарного спортивного чиновника Петербурга.

На 83-м году жизни скончался бывший вице-губернатор Петербурга Валентин Меттус. Как сообщает пресс-служба Смольного, экс-чиновник занимал ключевые посты в городской администрации в 1990-х и 2000-х годах.

6 августа 2025 года стало известно о смерти Валентина Меттуса. Он занимал должность вице-губернатора Петербурга в 1996-1997 годах. С 1998 по 2003 год возглавлял городской комитет по физической культуре и спорту.

Меттус родился в 1943 году. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. В молодости был профессиональным волейболистом, выступал за команды "Спартак" и "Сокол".

В 1994 году стал первым главой объединенного Адмиралтейского района. В 2003 году баллотировался в Госдуму как самовыдвиженец. Комитет по физкультуре и спорту Петербурга назвал его "мудрым руководителем с большим сердцем".

Ранее сообщалось, что режиссер фильма "Мастер и Маргарита" Юрий Кара умер от инфаркта.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Петербурга