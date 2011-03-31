Режиссер фильма "Мастер и Маргарита" Юрий Кара умер от инфаркта

Деятель культуры скончался в 70 лет.

Режиссер фильмов "Мастер и Маргарита" и "Завтра была война" Юрий Кара умер от инфаркта в возрасте 70 лет. Соответствующее заявление сделала киножурналист Наталья Боброва. Журналистка добавила, что работала вместе с мастером в то время, когда он снимал фильм "Мастер и Маргарита".

Напомним, что Юрий Кара — кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 12 ноября 1954 года в Донецке, закончил Московский государственный институт стали и сплавов, а затем — режиссерский факультет ВГИКа в мастерском Сергея Герасимова. Широкую известность у аудитории Кара получил после выхода фильма "Завтра была война", снятого по повести Бориса Васильева. Фильм оценили критики. Картина получила множество наград. Среди других работ режиссера — "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Звезда эпохи", "Королева бензоколонки 2", а также нашумевшая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Последний проект был снят еще в 1994 году, однако он долгое время не выходил на экраны из-за проблем с прокатом и авторскими правами. Фильм был официально выпущен для массового зрителя лишь в 2011 году.

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Фото: Piter.tv