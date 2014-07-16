Прощание с народным артистом Иваном Краско планируют на 13 августа

Причиной смерти Краско стало онкологическое заболевание желудка.

Церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско, скончавшимся накануне своего 95-летия, предварительно запланирована на среду, 13 августа. Как сообщил РИА Новости источник в окружении актера, точную информацию о времени и месте позже объявит Театр имени Комиссаржевской, где служил Краско.

Артист ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. В начале августа его директор Вячеслав Смородинов сообщал о госпитализации Краско в реанимацию, не вдаваясь в подробности состояния.

В последние годы здоровье актера неоднократно давало сбои: в августе 2021 года его госпитализировали с подозрением на микроинсульт, в 2022 году он проходил реабилитацию, а в июле 2023 года перенес операцию из-за последствий инсульта.

Иван Краско, который должен был 23 сентября отметить 95-летний юбилей, оставил после себя более 100 ролей в кино и театре, став одним из самых узнаваемых характерных актеров российского кинематографа.

Фото: kino-teatr.ru