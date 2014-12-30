В Петербурге простились с криптоблогером Романом Новаком и его женой

В Северной столице состоялось тихое захоронение супругов, ставших жертвами жестокого преступления в Объединенных Арабских Эмиратах. Пару похоронили на Смоленском кладбище.

В Петербурге прошло прощание с криптоблогером Романом Новаком и его супругой Анной, которые погибли в ОАЭ. Как сообщил источник, близкий к семье, церемония состоялась 8 марта на Смоленском православном кладбище. Мероприятие провели без привлечения внимания посторонних и средств массовой информации, пишет КП-Петербург.

Супругов похоронили в одной могиле. Близкие принесли на место захоронения живые цветы, венки и зажгли лампады.

Ранее сообщалось, что пара стала жертвой вымогателей. Похитители жестоко пытали Новаков, требуя передать крупную сумму и назвать пароли от криптокошельков. После убийства злоумышленники расчленили тела, залили останки бетоном и спрятали в разных участках пустыни. Преступники были задержаны правоохранительными органами Эмиратов при содействии российских коллег. В настоящее время фигуранты дела находятся в России под стражей.

Ранее Piter.TV сообщал, что умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau.

Фото: pxhere