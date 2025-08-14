Умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau

Отмечается, что певец скончался еще 20 января.

Один из основателей немецкой группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщили его представители в социальных сетях.

Отмечается, что певец скончался еще 20 января. Причина смерти не уточняется. По словам близких Хайхеля, в последние годы музыкант боролся с проблемами со здоровьем.

Вольфганг Хайхель родился 4 ноября 1950 года. Он стоял истоков оригинального состава Dschinghis Khan. Самой известной песней группы стала композиция Dschinghis Khan, с которой она заняла четвертое место на музыкальном конкурсе "Евровидение". Также многие знают группу благодаря песне Moskau.

Ранее мы сообщали, что скончался бывший гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов.

Фото: imago-images.de