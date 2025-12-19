Скончался бывший гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов

Музыкант, финалист шоу "Суперстар", умер в возрасте 69 лет.

На 69-м году жизни скончался известный российский музыкант, бывший гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов. О его смерти сообщил коллектив ВИА "Лейся, песня", с которым артист сотрудничал в последние годы.

"Ушел наш Юра... Юрий Рыманов", — говорится в сообщении коллектива в социальной сети "ВКонтакте". Музыкантов назвали его великолепным артистом с незаурядным голосовым даром. По информации "Аргументов и фактов", причиной смерти стали проблемы с сердцем. Перед смертью Рыманов находился на лечении в клинике.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово Горьковской (ныне — Нижегородской) области. Его профессиональная карьера началась в 1977 году в составе ВИА "Шестеро молодых". Наибольшую известность он получил, работая с 1998 по 2000 и с 2002 по 2008 год в легендарной группе "Любэ". Также в его творческой биографии было сотрудничество с Владимиром Высоцким.

В последние годы музыкант выступал в составе ВИА "Лейся, песня", с которым в 2024 году стал финалистом популярного телешоу "ВИА Суперстар".

Ранее Piter.TV сообщал, что умер известный телеведущий и режиссёр Александр Олейников.

Фото: ВКонтакте / ВИА"ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ!" Official