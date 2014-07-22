Нижегородский сенатор выступил с "Любэ" на Дне народного единства

Он исполнил песню "Нижегородская", которую написал к 800-летию Нижнего Новгорода.

Член Совета Федерации от Нижегородской области Александр Вайнберг выступил с группой "Любе" на Дне народного единства. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Вайнберг исполнил песню "Нижегородская", которую он написал к 800-летию Нижнего Новгорода. Вместе с ним спел лидер группы Николай Расторгуев.

Очень круто, что вечером нижегородцев со сцены поздравлял Николай Расторгуев и группа "Любэ"! За исполнение "Нижегородской" отдельное спасибо! Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Ранее SHAMAN выпустил патриотический видеоклип "Встанем" со звездами отечественной эстрады.

Видео: Telegram / Глеб Никитин