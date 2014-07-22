Нижегородский сенатор выступил с "Любэ" на Дне народного единства

Член Совета Федерации от Нижегородской области Александр Вайнберг выступил с группой "Любе" на Дне народного единства. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Вайнберг исполнил песню "Нижегородская", которую он написал к 800-летию Нижнего Новгорода. Вместе с ним спел лидер группы Николай Расторгуев.
Очень круто, что вечером нижегородцев со сцены поздравлял Николай Расторгуев и группа "Любэ"! За исполнение "Нижегородской" отдельное спасибо!
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
Ранее SHAMAN выпустил патриотический видеоклип "Встанем" со звездами отечественной эстрады.
Видео: Telegram / Глеб Никитин
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