SHAMAN выпустил патриотический видеоклип "Встанем" со звездами отечественной эстрады

Премьера клипа состоялась 4 ноября, в День народного единства.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый видеоклип на песню "Встанем" со звездами отечественной эстрады. Ролик опубликовали на YouTube-канале исполнителя.

В записи клипа приняли участие Николай Расторгуев, Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Николай Басков и другие звезды отечественной эстрады.

Премьера клипа на песню "Встанем" состоялась 4 ноября, в День народного единства. На данный момент видео посмотрели более 1,5 млн раз.

Ранее мы сообщали, что новый трек SHAMAN "Вызов" набрал 1 млн просмотров на YouTube

Видео: YouTube / SHAMAN