Новый трек Shaman "Вызов" набрал 1 млн просмотров на YouTube

Композиция стала саундтреком к телевизионному шоу.

Новый трек российского исполнителя Shaman "Вызов" набрал за три дня 1 миллион просмотров на YouTube-платформе. Видеоряд к треку артист Ярослав Дронов разместил на онлайн-ресурсе 15 октября. Напомним, что композиция "Вызов" стала заглавной темой нового шоу, которое будет выходить на телеканале ТНТ.

Это мой первый опыт работы в качестве автора саундтрека для ТВ. Ярослав Дронов, певец

Напомним, что Ярослав Дронов (Shaman) стал известен после участия в песенном шоу "Голос", в котором артисту удалось дойти до финала. Под псевдонимом SHAMAN он опубликовал клип "Я русский", который возглавил тренды YouTube.

Певец SHAMAN показал, что происходит за кулисами перед его выходом на сцену.

Фото и видео: YouTube / Shaman