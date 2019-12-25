Алана Мамаева — об обмане, доверии и правилах игры в "Идеальном ограблении"

Модель и участница шоу "Идеальное ограбление" на ТНТ Алана Мамаева рассказала о своём отношении к доверию и предательству, объяснила, почему ей сложно обманывать даже в игре и как она распознаёт попытки манипуляции.

Алана, в "Идеальном ограблении" можно заработать деньги вместе, а потом забрать весь банк себе. В какой момент командная игра для вас перестаёт быть командной и начинается личная выгода?

Да, в этом шоу можно выиграть деньги, но смысл заключается в том, что ты не знаешь, будешь ли ты грабителем. Просчитать эту игру фактически невозможно. Нет такой системы, что каждый по очереди становится грабителем. Дом выбирает грабителя абсолютно рандомно. Ты можешь всю игру быть только охранником или, наоборот, только грабителем.

Поэтому просчитать выигрыш практически невозможно. Нужно ещё ограбить, подумать о том, сможешь ли ты это сделать и с кем-то разделить деньги. Короче, рано делить шкуру неубитого медведя! В этой игре всё настолько непредсказуемо, что даже на этот вопрос ответить очень сложно.

Вы скорее поверите человеку, который с самого начала открыто играет против вас, или тому, кто постоянно говорит, что вы в одной команде?

Я скорее поверю человеку, который играет честно. Можно играть честно и в противоборствующей команде, можно — в той, в которой находишься ты. Поэтому тут всё зависит от человека. Иногда человек из противоположной команды, который открыто говорит тебе, что играет против тебя, может так же открыто предложить играть вместе. Поэтому всё зависит от обстоятельств.

Что для вас сложнее: самой обмануть человека или узнать, что обманули вас?

Честно, наверное, для меня — может быть, это как-то странно прозвучит — лучше пусть обманут меня, чем обману я. Мне очень сложно обманывать даже в игре. Я, конечно, пыталась как могла, но у меня такое ощущение, что ничего из этого не вышло.

Если бы ваши соперники могли посмотреть одну серию реалити с вашим участием перед началом игры, что бы вы им посоветовали взять на заметку — и какую свою слабость постарались бы скрыть?

На самом деле (по какой-то невиданной причине) все, исходя из моего телосложения, считают, что я слабая. Но это вообще не про меня! Многие упускают, что я спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике. Во мне всё равно есть этот спортивный стержень. Наверное, я бы посоветовала обратить внимание на то, как я прохожу испытания.

Вы быстро понимаете, когда человек пытается вами манипулировать, или иногда осознаёте это уже после того, как сыграли по чужим правилам?

Я очень эмпатичная и хорошо чувствую, когда мной манипулируют. И если я позволяю это делать — значит я делаю это осознанно.

В игре можно выиграть за счёт логики, харизмы или умения вовремя промолчать. Какой из этих инструментов вы недооценивали в себе до участия в реалити?

На самом деле, логика, харизма и умение вовремя промолчать — это не единственные качества, которые нужны в реалити. Иногда что-то решает фортуна, иногда — взаимоотношения с другими игроками. Поэтому я не могу сказать, что что-то недооценила. Я все свои умения оценила по достоинству, но, опять же, очень важны взаимоотношения между игроками!

Что было бы для вас болезненнее: проиграть деньги из-за собственной ошибки или узнать, что кто-то обвёл вас вокруг пальца, а вы ещё и помогли ему это сделать?

В игре мне было обидно, когда меня обманывали. Проиграть деньги, потому что ты что-то не смог сделать или просто проиграть — это вообще не обидно. А вот когда тебя обманули, а ты доверился людям — это больно.

В шоу "Звёзды в джунглях. Суперсезон" вернулись люди, которые уже знают правила реалити и друг друга. Есть ли человек, с которым вы теперь ни за что не стали бы заключать союз, даже если это был бы ваш единственный шанс добраться до финала?

Нет, у меня нет таких людей. Более того, после участия в различных реалити у меня не появилось врагов или людей, с которыми я бы точно не общалась и не стала бы двигаться вместе. У меня со всеми плюс-минус хорошие взаимоотношения.

Вы умеете отпускать людей, которые вас разочаровали, или вам важно, чтобы человек сначала понял, что потерял?

Я умею отпускать людей. Если человек меня предал, сделал мне больно, обманул или в целом разочаровал, я просто вычёркиваю его из своей жизни и продолжаю жить дальше. Наверное, это самое болезненное для человека, когда ты с ним не ругаешься, ничего ему не высказываешь, а просто перестаёшь общаться и исключаешь его из своей жизни. Его как будто бы для тебя больше нет, он больше не существует.

Как вы понимаете, что человеку действительно можно доверять? Есть какой-то поступок, после которого вы для себя это решаете?

Понять, что человеку можно доверять — за час, за день или даже за два — невозможно. Обычно доверие формируется с течением времени. Когда человек проходит с тобой различные жизненные испытания — не только негативные, но и позитивные, — со временем ты делаешь вывод, что ему можно доверять.

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Фото: пресс-служба ТНТ