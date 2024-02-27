Мария Канунникова — о Настеньке в "Морозко": "В ней меня привлекает бесконечная любовь к миру и людям"

Актриса из Петербурга Мария Канунникова сыграла Настеньку в новой версии сказки "Морозко". В интервью она рассказала о десяти пробах на роль, дружбе героинь, неожиданном снегопаде во время съёмок и местах в Петербурге и Ленинградской области, куда возвращается за вдохновением.

Мария, как вы получили роль Насти в "Морозко"? Какими вы запомнили свои пробы?

Путь к роли был долгим — около 10 проб. На первую встречу я приехала со своим русско-народным костюмом, взятым из костюмерного цеха Учебного театра. Потом было много очных встреч, на которых был грим и костюм. Важно и то, что все они были с партнёрами, там мы и познакомились с Викой Сериковой и Вадимом Сосниным. Пробы запомнились как самые тёплые, душевные и весёлые за весь мой опыт кастинга. Было очень интересно. Я очень благодарна съёмочной команде за гостеприимство – благодаря "Морозко" я познакомилась со множеством прекрасных людей.

Что в новой версии сказки вас удивило больше всего?

Больше всего меня удивила и обрадовала дружба между сёстрами. Мне кажется, это отступление от классического сюжета, только добавляет фильму интереса. Он получился очень семейным и светлым.

Что вам больше всего понравилось в вашей героине?

В Настеньке меня привлекает её внутренняя сила — бесконечная любовь к миру и к людям, а также вера в любовь. В этом мы с ней похожи.

Как складывалась ваша работа с Викторией Сериковой в сценах Насти и Марфы?

Мы познакомились еще на пробах, поэтому к началу съемок уже были знакомы. О нашей работе у меня только самые теплые и светлые чувства. Мы много общались, проводили вместе время в экспедициях — поэтому в сценах Марфы и Насти мы были сестрами, а не незнакомыми друг другу людьми.

А какой съёмочный день запомнился вам больше всего?

Каждый съёмочный день был уникальным и запоминающимся на всю жизнь, но один был по-настоящему волшебным. Это была осенняя смена, в Сергиевом Посаде, ночью, на улице. По сюжету, когда Настя и Марфа берутся за руки, происходит магия. Первый дубль: мы с Викой идем, произносим текст, берёмся за руки — и именно в этот момент, секунда в секунду, пошел снег. Это было невероятно. Как будто бы благословение самой природы.

Когда вы решили стать актрисой?

Мне кажется, лет в 12-14. Точный возраст не помню, но это было одномоментное и уверенное решение. Я смотрела много видео о поступлении, чтецкие программы и обдумывала план.

Почему выбрали РГИСИ? Что из того, чему вас научили в РГИСИ, больше всего пригодилось вам в работе?

Наш набор проходил во время карантина, и первые 2 этапа были онлайн. Приехав в РГИСИ на второй тур, я лично познакомилась с мастером С.Д. Черкасским. Именно тогда я поняла — точнее, почувствовала, — что это моя мастерская. Мне было очень комфортно, уютно и весело с ребятами, которые поступили на курс, но в тот момент еще были абитуриентами.

Одни из самых важных качеств, которые в нас воспитали педагоги, — пунктуальность и ответственность. Третье — это многоплоскостное внимание. Эти качества очень помогают и в жизни и в профессии. С творческой стороны — это азарт пробовать, любопытство, уважение к партнеру и внимание к мельчайшим деталям.

Какие были ощущения от первой работы в кино? Что это был за фильм?

Это был сериал Е.А. Кончаловского "Большой дом". Тогда я училась на 2 или 3 курсе, и весь процесс казался мне космическим! Всё было, как во сне. Я даже подумать не могла, что над фильмом трудится такая большая команда, что есть разница между работой в кадре и на сцене, и что работа может приносить невероятное удовольствие!

Есть ли у вас роль, которой вы особенно гордитесь?

Есть роль, которая для меня наиболее ценна — это роль О.Л. Книппер-Чеховой, жены Антона Павловича из курсового спектакля "Антоновки". С ним мы даже ездили в Мелихово, где все пропитано жизнью писателя. К Ольге Леонардовне я прониклась всей душой: читала письма, мысленно с ней разговаривала, сделала кулон, как она носила. Сейчас я очень скучаю по этой роли и чувствую благодарность за мой творческий рост.

Какие роли вам сейчас хочется сыграть?

Сейчас мне хочется сняться в исторической картине про любовь. Мне по душе та эпоха — её манеры, платья. Вот такое сейчас лирическое настроение.

Вы из Петербурга. Что больше всего любите в этом городе?

В Петербурге я живу уже почти 7 лет — и с каждым годом люблю его все сильнее. Особенно мне близок менталитет петербуржцев: они всегда очень вежливы и отзывчивы. Но больше всего я люблю зиму, новогодние украшения в городе и замерзший Финский залив

Есть ли в Петербурге место, куда вы приходите отдохнуть или перезагрузиться?

Такое место — в Ленинградской области. Это посёлок Комарово. На первом курсе С.Д.Черкасский, мой мастер, повез нас туда. Он показал экотропу и сказал, что по ней надо ходить молча и прислушиваться к своим ощущениям. С тех пор я приезжаю туда несколько раз в год и каждый раз иду одним и тем же маршрутом. Все также в тишине наслаждаюсь природой, гуляю по берегу, захожу в зоопарк, потом за булочками и через лес обратно на станцию. Такая у меня традиция

Если бы к вам приехал друг, который никогда не был в Петербурге, куда бы вы его отвели?

Первым делом я бы показала ему Невский проспект — от площади Восстания до Исаакиевского собора. Мы бы поднялись на его смотровую площадку, а потом можно поехать в Петергоф гулять и наслаждаться красотой фонтанов.

Погрузиться в атмосферу любимой сказки можно будет с 22 октября — "Морозко" во всех кинотеатрах страны!

Фото: пресс-служба ТНТ