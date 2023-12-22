Вышел трейлер сериала "Морозко" с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым

Премьера запланирована на 6 марта.

В социальных сетях опубликован трейлер нового комедийного сериала "Морозко" с Аглаей Тарасовой ("Холоп 2", "Воздух") и Никитой Ефремовым ("Крутая перемена", "Тетрис") в главных ролях. Релиз пилотной серии стримингового шоу намечен на 6 марта. В первом сезоне выйдет шесть эпизодов. Сюжет расскажет историю о 33-летней женщине по имени Рита, которая работает на телевидении и производит впечатление успешного человека. Однако она сама так не считает из-за разочарования в работе, отсутствия любимого и семьи. неожиданно героине диагностируют тяжелое заболевание, а доктор рекомендует пациентке сделать ЭКО. Однако Рита хочет найти "нормального, живого человека" для того, чтобы стать матерью.

Напомним, что съемки "Морозко" начались в июле 2023 года. В актерском составе ленты также заявлены Андрей Федорцов ("Убойная сила"), Алиса Руденко ("Балет"), Николай Наумов ("Реальные пацаны"), Гоша Куценко ("Инсомния"), Виктор Логинов ("Букины") и другие.

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Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko